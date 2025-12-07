Serie B è il giorno del derby dello Stretto | Redel Viola in campo vs Basket School Messina
Derby dello Stretto per la Viola Reggio Calabria che nell'undicesima giornata del campionato di Serie B Interregionale (girone F), quint’ultima del girone di andata, riceve la visita del Basket School Messina.Roster peloritano totalmente cambiato rispetto alla passata stagione e che viaggia oggi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serie true crime Netflix cattura totalmente il pubblico in un giorno
Ducati Scrambler di serie, 1.462 km fuoristrada in un giorno: impresa Sabba-Boni
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Volley serie B, oggi è il giorno del derby: Saronno-Caronno - facebook.com Vai su Facebook
Serie B, i risultati del sabato: Empoli e Palermo a valanga, Catanzaro di rimonta - Gol ed emozioni nelle gare del sabato della 14ª giornata di Serie B. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Serie B, i risultati del sabato: Frosinone spettacolo a Bari, il Venezia vince a Padova - Il turno si è aperto con il successo dell’Empoli, sempre più in crescita,. Si legge su tuttomercatoweb.com
Juve Stabia, l'ultimo giorno di xalciomercato: un finale scoppiettante con Correia, Zuccon, Ciammaglichella e Duca - Quattro colpi in entrata, tre le uscite, è una Juve Stabia che esce profondamente rinnovata rispetto alle ultime due annate dal mercato estivo. Si legge su ilmattino.it