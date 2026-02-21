Borseggi al mercato di Eboli sette donne derubate | caccia a un trio in fuga

Una banda di borseggiatori ha derubato sette donne nel mercato di Eboli, causando paura tra i presenti. Hanno agito in fretta, afferrando borse e portafogli mentre le vittime si muovevano tra le bancarelle di via delle Olimpiadi. La polizia cerca ora un trio di sospettati in fuga, dopo aver raccolto testimonianze e foto di sorveglianza. La scena si è svolta davanti a numerosi clienti, che hanno assistito impotenti all’evento.

Ad agire due donne operative tra le bancarelle e un complice ebolitano incaricato di controllare gli spostamenti della Polizia Municipale impegnata nei servizi di routine Paura e rabbia questa mattina nell'area mercatale di via delle Olimpiadi, a Eboli, dove una banda di borseggiatori ha preso di mira diverse frequentatrici del mercato settimanale. Secondo una prima ricostruzione, ad agire sarebbe stato un trio ben organizzato: due donne operative tra le bancarelle e un complice ebolitano incaricato di controllare gli spostamenti della Polizia Municipale impegnata nei servizi di routine. Il suo ruolo sarebbe stato quello di segnalare eventuali controlli, permettendo alle complici di muoversi tra la folla senza destare sospetti.