Allarme borseggi al mercato Due donne denunciate

Due donne bulgare sono state denunciate al mercato di Monza per aver tentato di usare carte di credito rubate. Le due donne sono state colte sul fatto mentre cercavano di prelevare denaro e ora avranno il divieto di tornare in città per due anni. La polizia ha messo fine all’episodio, che ha suscitato preoccupazione tra i commercianti e i clienti presenti.

Due borseggiatrici bulgare in azione al mercato monzese del giovedì sono state denunciate per avere tentato di prelevare con le carte rubate a una donna e colpite da foglio di via obbligatorio dal Comune di Monza per la durata di 2 anni. A entrare in azione la polizia di Stato, in uno dei periodici servizi di controllo dopo le numerose denunce di borseggio registrate nelle ultime settimane al mercato in piazza Cambiaghi. Gli agenti hanno notato tre donne che uscivano dalla piazza del mercato dirigendosi verso via Italia e le hanno seguite, scoprendo che due delle tre rimanevano a breve distanza mentre la terza utilizzava uno sportello bancomat.

