Il comandante della Polizia Locale | In questo territorio è stato azzerato l' abbandono scolastico

Il comandante della Polizia Locale ha annunciato che nel territorio è stato completamente eliminato l'abbandono scolastico. Durante il consueto bilancio in occasione della festa di San Sebastiano, le Polizie Locali provinciali hanno condiviso i principali interventi e risultati raggiunti, evidenziando un sostanziale miglioramento nel settore educativo e sociale. Un momento di riflessione sui progressi e sulle sfide ancora da affrontare nel territorio.

