Il comandante della Polizia Locale | In questo territorio è stato azzerato l' abbandono scolastico
Il comandante della Polizia Locale ha annunciato che nel territorio è stato completamente eliminato l'abbandono scolastico. Durante il consueto bilancio in occasione della festa di San Sebastiano, le Polizie Locali provinciali hanno condiviso i principali interventi e risultati raggiunti, evidenziando un sostanziale miglioramento nel settore educativo e sociale. Un momento di riflessione sui progressi e sulle sfide ancora da affrontare nel territorio.
Tanti i temi all'ordine del giorno nel consueto bilancio fatto dalle Polizie Locali di tutto il territorio provinciale in occasione della festa del patrono, San Sebastiano. Occhio vigile sui locali dopo la strage di Crans Montana.Leggi la notizia completa.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
