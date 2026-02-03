È morto Nicolas Giani, il capitano che ha guidato la Spal dalla Serie C alla Serie A. Aveva solo 39 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo del calcio e tra i tifosi della squadra ferrarese, che lo ricordano come un simbolo di quella cavalcata memorabile.

È morto Nicolas Giani, storico capitano della Spal e tra i giocatori simbolo della scalata dalla Serie C alla Serie A. L’ex capitano 39enne combatteva da tempo con una malattia. I tifosi, legati a uno dei fautori della scalata dalla Lega Pro alla Serie A tra il 2014 e il 2017, avevano poche settimane fa esposto uno striscione dedicato a lui, dopo che si era diffusa la notizia della malattia. Il difensore, nato a Como nel 1986, ha collezionato oltre cento presenze, condite da otto gol, con il club ferrarese. A dare comunicazione della morte nella serata di lunedì 2 febbraio è stata la società Ars et Labor Ferrara, la “ nuova ” Spal dopo il fallimento: “Ferrara Calcio Ars et Labor si stringe attorno al dolore della famiglia dell’indimenticato ex capitano Nicolas Giani, che ci ha lasciati a soli 39 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Nicolas Giani: aveva 39 anni. È stato il capitano della storica cavalcata della Spal

Approfondimenti su Nicolas Giani

Ultime notizie su Nicolas Giani

