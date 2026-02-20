Sindaco di Bologna anche Zanni scende in campo | Potenziare la polizia locale una priorità

Bologna, 20 febbraio 2026 - Dopo Alberto Forchielli e Giovanni Favia, scende in campo anche Alberto Zanni. "Io punto a fare un campo largo al centro. Poi se ci sono dei partiti che vogliono aderire ben vengano, ma io non li vado a cercare", annuncia Zanni. Questo il progetto del candidato sindaco alla guida di "Una nuova Bologna". Zanni era stato al lancio della candidatura di Alberto Forchielli e non rinnega quella scelta. "E' un bravo candidato, fa bene a fare la sua corsa – premette il numero uno di Confabitare a proposito dell'economista –. Io però ho ritenuto di avere anche una mia esperienza, delle capacità e delle conoscenze da mettere in campo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

