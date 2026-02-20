Sindaco di Bologna anche Zanni scende in campo | Potenziare la polizia locale una priorità
Il sindaco di Bologna, Alberto Zanni, ha annunciato che rafforzare la polizia locale sarà una delle sue prime azioni. La decisione deriva dall’aumento dei furti nelle zone centrali e dalla richiesta dei cittadini di maggiore sicurezza. Zanni ha spiegato che verranno assunte nuove unità e migliorate le attrezzature in dotazione agli agenti. La sua scelta punta a garantire una città più sicura e più ordinata. La strategia sarà presentata nei prossimi giorni.
Bologna, 20 febbraio 2026 - Dopo Alberto Forchielli e Giovanni Favia, scende in campo anche Alberto Zanni. "Io punto a fare un campo largo al centro. Poi se ci sono dei partiti che vogliono aderire ben vengano, ma io non li vado a cercare", annuncia Zanni. Questo il progetto del candidato sindaco alla guida di "Una nuova Bologna". Zanni era stato al lancio della candidatura di Alberto Forchielli e non rinnega quella scelta. "E' un bravo candidato, fa bene a fare la sua corsa – premette il numero uno di Confabitare a proposito dell'economista –. Io però ho ritenuto di avere anche una mia esperienza, delle capacità e delle conoscenze da mettere in campo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
