La decisione di eliminare la tassa d'imbarco per gli aeroporti di Rimini, Parma e Forlì ha suscitato critiche da parte di Bologna, che la considera una distorsione del mercato. Secondo le autorità locali, questa misura crea un'asimmetria competitiva tra gli scali regionali, influenzando la parità di condizioni nel settore. La discussione riguarda gli effetti di tali decisioni sulle dinamiche di mercato e sulla concorrenza tra gli aeroporti italiani.

La decisione di azzerare la council tax per gli aeroporti di Rimini, Parma e Forlì "oggettivamente è una distorsione del mercato, perché un'asimmetria competitiva tra un aeroporto della regione che ha ancora la tassa e altri tre che non ce l'hanno è una distorsione, è un dato di fatto". Così. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Aeroporti, scontro sull'azzeramento della tassa d'imbarco per i piccoli scali: Bologna denuncia una "distorsione del mercato"

Leggi anche: Azzeramento della tassa d'imbarco nei piccoli scali. "Tetto massimo di due milioni per i tre aeroporti"

Leggi anche: Azzeramento della tassa d'imbarco nei piccoli scali, De Pascale: "Tetto massimo di due milioni per i tre aeroporti"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Garante Privacy, è scontro politico sull’azzeramento dopo inchiesta Report - L'inchiesta di Report sul Garante per la Privacy, tra ombre su conflitti di interesse, opacità di gestione e contiguità con la politica, ha aperto un nuovo fronte ... tg24.sky.it

Emilia-Romagna, scontro sugli aeroporti. I commercianti non vogliono lo «sconto» sulle tasse a Forlì, Parma e Rimini: «Così si penalizza Bologna» - Romagna, voluta dalla Regione per aiutare gli scali che da anni arrancano dietro il Marconi- corrieredibologna.corriere.it

IL MIO OSSERVATORIO (6773). Cagliari. La battaglia dei cieli. Ovvero degli aeroporti. È l'ultimo scontro tra i potentati economico-finanziari della Sardegna. Dietro c'è il gruppo che fa capo al fondo di sviluppo italiano F2i con parti importanti del Pd e con il cap - facebook.com facebook