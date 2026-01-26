Tram al Pilastro Lepore sfida FdI | Arriverà comunque Scontro sul Passante

Il dibattito sul Passante e il tram nel Pilastro riflette le diverse posizioni politiche sulla mobilità urbana. Lepore ribadisce l’impegno per il tram, nonostante le oppose resistenze di Fratelli d’Italia. La questione evidenzia l’importanza di trovare soluzioni condivise per migliorare i trasporti pubblici e rispondere alle esigenze dei cittadini in modo equilibrato e sostenibile.

“Noi ci batteremo perché i cittadini del Pilastro abbiano il tram. Se Fratelli d’Italia non è d’accordo ce ne faremo una ragione”. Resta fermo sulle sue posizioni il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ribadisce la volontà di portare la linea rossa del tram fino al quartiere della zona est, dopo le polemiche degli ultimi giorni. La linea, assicura il primo cittadino, “arriverà al Pilastro perché è un impegno che ci siamo assunti e che l’amministrazione comunale porterà avanti a tutti i costi”. “L’auspicio che abbiamo, insieme al ministro Salvini e al presidente della Regione Michele de Pascale, è che entro febbraio o al massimo marzo si possa sottoscrivere l’accordo sul Passante”.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Lepore ha annunciato di aver intentato una querela nei confronti de Il Giornale, a seguito della pubblicazione di due articoli che, secondo lui, contenevano notizie false e diffamatorie nei confronti sua e della sua famiglia.

Città 30, Lepore: «La raccolta firme della destra? Faranno le fotocopie». Bignami: «Non gli possiamo dare la tessera di FdI»Nuovo scontro tra il sindaco e il capogruppo alla Camera dei meloniani dopo lo stop del Tar ai limiti di velocità. Il sindaco: «Portiamo il tram fino al Pilastro nonostante FdI e lo stallo sul Passant ... corrieredibologna.corriere.it

Tram a Bologna, Lepore sfida Salvini: «Lavori avanti fino al Pilastro. Il Passante va sbloccato»A questo punto la sfida non è più solo politica. Il Comune di Bologna ha deciso di andare avanti con i lavori della Linea rossa del tram, verso il Pilastro, nonostante non sia ancora risolto il caso ... corrieredibologna.corriere.it

Nuovo scontro tra il sindaco e il capogruppo alla Camera dei meloniani dopo lo stop del Tar ai limiti di velocità. Il sindaco: «Portiamo il tram fino al Pilastro nonostante FdI e lo stallo sul Passante». Il deputato: «Su Città 30 il Comune è consapevole di aver sbag - facebook.com facebook