Bollette degli italiani | come funziona lo sconto da 60 euro sull' elettricità

Il governo lancia uno sconto volontario di 60 euro sulle bollette per la “fascia media” e rafforza il bonus sociale, estendendo i sostegni alle famiglie che fino a oggi restavano escluse Il governo Meloni ha appena varato una novità concreta per alleggerire la bolletta elettrica delle famiglie italiane: un decreto-legge che introduce un meccanismo volontario di sconto destinato alla cosiddetta “fascia media”, pensato per chi sente maggiormente il peso dei rincari energetici. Accanto al rafforzamento del bonus sociale per i nuclei più vulnerabili, questa misura punta a dare respiro anche a chi non è in povertà estrema ma fatica comunque a far quadrare i conti.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Bonus bollette 2026: cos’è, a chi spetta e come funziona lo sconto da 90 euroIl governo ha introdotto il bonus bollette 2026 per aiutare le famiglie con un ISEE fino a 9.

