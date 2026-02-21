Bollate ladri colpiscono il Santuario e rubano il rame

A Bollate, alcuni ladri hanno preso di mira il santuario della Madonna della Fametta, rubando grandi quantità di rame. I malviventi hanno penetrato sia nell’edificio che nelle aree circostanti, lasciando dietro di sé segni evidenti dell’irruzione. Il furto ha causato danni alla struttura e ha allarmato la comunità locale, che ogni giorno si reca in quel luogo di preghiera. La polizia sta indagando per rintracciare i responsabili.

Chiese nel mirino dei ladri: rubato il rame dal santuario di Vistarino caro alle donne in gravidanza
I ladri sono tornati a colpire le chiese di Vistarino.

I ladri colpiscono nelle chiese: rubato rame alla Colombina e due calici ad Albonese
Due chiese della provincia di Pavia sono state prese di mira dai ladri nelle ultime ore.

Il piccolo e amatissimo santuario della Madonna della Fametta di Castellazzo è stato preso di mira...