I ladri colpiscono nelle chiese | rubato rame alla Colombina e due calici ad Albonese

Due chiese della provincia di Pavia sono state prese di mira dai ladri nelle ultime ore. I malviventi hanno rubato rame alla Colombina e due calici ad Albonese. I furti sono stati denunciati ai carabinieri dai parroci dei due edifici di culto, che si sono trovati davanti a danni e oggetti portati via. La polizia ora cerca di capire chi ci sia dietro questi colpi.

Vistarino (Pavia), 11 febbraio 2026 - Chiese nel mirino dei l adri. Due furti, in due diverse zone della provincia di Pavia, sono stati denunciati ai carabinieri delle locali Stazioni, dai parroci degli edifici di culto derubati. Da ladri di bande con obiettivi differenti, in un caso il rame delle grondaie esterne e nell'altro oggetti sacri custoditi nella sacrestia. Santuario Madonna della Colombina. Nella notte tra lunedì e ieri, martedì 10 febbraio, predoni dell'oro rosso sono entrati in azione al santuario della Madonna della Colombina, che fa parte della parrocchia di Copiano anche se si trova nel territorio comunale di Vistarino.

