La questione Bolkestein Procedura aste rinviata Il Tar dà ragione al Comune

Il Tar Toscana ha respinto il ricorso del ‘Consorzio Lido’ contro il Comune, rinviando la procedura delle aste relative alle concessioni balneari. La decisione conferma la posizione dell’amministrazione e rappresenta un importante precedente nella questione Bolkestein. La vicenda evidenzia le tensioni tra enti pubblici e operatori privati nel rispetto delle normative europee e nazionali sul settore turistico e balneare.

Il Tar Toscana non accoglie il ricorso del ‘Consorzio Lido’ contro l’amministrazione e alza il disco rosso contro i balneari. Si parla di gare, aste e bagni, un tema scottante che ogni giorno si dibatte animatamente. Non avete disposto la gara? Avete violato le regole della concorrenza: questo quanto sostengono alcuni bagni lidesi, tra cui Pesce d’oro e Lido Verde, nei ricorsi presentati contro il comune di Camaiore. Uno di essi è stato deciso tre giorni fa e di sentenze ne seguiranno altre a breve. Che non vi sia stata inerzia da pate del Comune l’ha ben chiarito quindi la sentenza del Tar rigettando il ricorso dei balneari contro il Comune, rappresentato dall’avvocata Maria Grazia Zicari, accusato appunto di aver lasciato incompiuta la ‘procedura comparativa’ per l’assegnazione del bagno Pesce d’oro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La questione Bolkestein. Procedura aste rinviata. Il Tar dà ragione al Comune Leggi anche: Ditta esclusa dalla gara per la mensa scolastica, il Tar dà ragione al Comune Leggi anche: Il Tar dà ragione al Comune, via le bancarelle da piazza Manin Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La questione Bolkestein. Procedura aste rinviata. Il Tar dà ragione al Comune. La questione Bolkestein. Procedura aste rinviata. Il Tar dà ragione al Comune - Respinti i ricorsi di alcuni stabilimenti balneari contro le delibere del Palazzo. lanazione.it

"Stop alla Bolkestein" Parte la procedura per limitare al massimo le aste delle spiagge - Metaforicamente, oggi questo detto piace anche ai balneari, che di solito preferiscono il sole. lanazione.it

Questione Bolkestein: la via di mezzo che piace a Bruxelles - Tre parrebbero essere i punti chiave dell’inedito (se così lo si volesse definire) accordo tra il Governo e l’Unione Europea sulle rivisitate modalità di attuazione della Direttiva Bolkestein. unionesarda.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.