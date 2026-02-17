Gli studenti delle classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria di Reno Centese hanno piantato un albero per proteggere l’ambiente. La piantumazione è stata fatta per sensibilizzare i bambini sull’importanza di rispettare la natura. Durante l’attività, i giovani hanno contribuito a preparare il terreno e a mettere a dimora il nuovo albero, coinvolgendo anche i genitori.

Dalla città alla provincia, ecco la bella proba green degli studenti delle classi 3ª, 4ª e 5ª della Scuola Primaria di Reno Centese. Gli alunni sono seguiti dall’insegnante Letizia Pirazzini. La dirigente scolastica è Annalisa Dall’Olio UN ALBERO PER IL FUTURO. INTERVISTA DEI REPORTER. Della CLASSE 4ª Lunedì 24 novembre, abbiamo assistito alla piantumazione di un nuovo albero nel cortile della scuola primaria di Reno Centese. L’albero che è stato piantato è un acero autumn blaze. Noi alunni di classe quarta abbiamo preso taccuino e penna e siamo diventati veri giornalisti per intervistare i presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nasce un albero nella scuola. Così difendiamo l’ambiente

