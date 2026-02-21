Boccone amaro per i ristoranti Tra i tavoli sei lavoratori in nero Il locale ora rischia di chiudere
Un ristorante ha scoperto di avere sei dipendenti irregolari tra i tavoli, il che potrebbe portare alla chiusura dell’attività. La Guardia di Finanza ha effettuato controlli approfonditi in diversi locali della zona, trovando vari lavoratori senza contratto. La scoperta ha generato preoccupazione tra i titolari, che ora devono affrontare sanzioni e possibili conseguenze legali. Le verifiche continuano per accertare eventuali altre irregolarità nel settore.
Raffica di controlli della Guardia di Finanza nei ristoranti, ’pizzicati’ numerosi lavoratori in nero. Pioggia di multe. E qualcuno rischia anche lo stop dell’attività. Da Ferrara a Goro, da Comacchio a Cento. Non è stato per i titolari dei ristoranti un bel San Valentino. Hanno bussatto alla porta gli agenti della Fiamme Gialle, operazione a sorpresa che ha messo in luce un bel po’ di magagne. Soprattutto quello che viene definito il lavoro nero. Con personale in sala senza essere assunto, camerieri senza le carte in regola, cuochi tra i fornelli senza nemmeno un pezzo di carta che spiegasse perché erano lì.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Blitz di San Valentino, Guardia di Finanza nei ristoranti: 24 lavoratori 'in nero', maxi multeNel giorno di San Valentino, la Guardia di Finanza ha scoperto 24 lavoratori irregolari in alcuni ristoranti di Ferrara.
Lavoratori in nero e poca sicurezza: chiusi diversi bar e ristoranti con multe per oltre 80mila euroI carabinieri del nucleo tutela del lavoro nel Vco hanno chiuso sei bar e ristoranti su nove controllati.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Boccone amaro per i ristoranti. Tra i tavoli sei lavoratori in nero. Il locale ora rischia di chiudere; Vicenza boccone amaro. L'Alcione passa al 92' e fa cadere l'imbattibilità; Boccone amaro | A Napoli non c’è più Sustanza; La Lazio passa a Bologna ai rigori, è in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta: decisivo Provedel.
Torino, arrestati in libertà, boccone amaro e messaggio di impunità per violentiLa legge detta le regole, quelle che qualcuno fa rispettare e qualcuno calpesta senza ritegno. La legge ha i suoi meccanismi, le sue disposizioni, la sua interpretazione anche – quella che, non di ra ... mediterranews.org
Perché il Nobel a Machado non è un boccone amaro per TrumpUn boccone amaro. Ma non amarissimo. A Donald Trump non avrà fatto piacere vedersi scippato il premio Nobel che ha più volte, pubblicamente, rivendicato. Lo ha dimostrato il commento piccato al ... avvenire.it
"Il boccone è un po' meno amaro vedendo il risultato a San Siro del Milan, però ovviamente credo che l'Inter fosse molto concentrata su quella che era la serata di Champions League, dove l'Inter ha fatto una strada molto molto bella negli ultimi anni e ci spera - facebook.com facebook