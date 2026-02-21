boccone amaro per i ristoranti tra i tavoli sei lavoratori in nero il locale ora rischia di chiudere

Un ristorante ha scoperto di avere sei dipendenti irregolari tra i tavoli, il che potrebbe portare alla chiusura dell’attività. La Guardia di Finanza ha effettuato controlli approfonditi in diversi locali della zona, trovando vari lavoratori senza contratto. La scoperta ha generato preoccupazione tra i titolari, che ora devono affrontare sanzioni e possibili conseguenze legali. Le verifiche continuano per accertare eventuali altre irregolarità nel settore.

Raffica di controlli della Guardia di Finanza nei ristoranti, ’pizzicati’ numerosi lavoratori in nero. Pioggia di multe. E qualcuno rischia anche lo stop dell’attività. Da Ferrara a Goro, da Comacchio a Cento. Non è stato per i titolari dei ristoranti un bel San Valentino. Hanno bussatto alla porta gli agenti della Fiamme Gialle, operazione a sorpresa che ha messo in luce un bel po’ di magagne. Soprattutto quello che viene definito il lavoro nero. Con personale in sala senza essere assunto, camerieri senza le carte in regola, cuochi tra i fornelli senza nemmeno un pezzo di carta che spiegasse perché erano lì.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lavoratori in nero e poca sicurezza: chiusi diversi bar e ristoranti con multe per oltre 80mila euroI carabinieri del nucleo tutela del lavoro nel Vco hanno chiuso sei bar e ristoranti su nove controllati.

