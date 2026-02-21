bob a 4 lochner fa subito la differenza baumgartner non distante dal podio

Bob a 4 in partenza: Lochner apre con grande velocità e stabilità, dando subito un ritmo intenso alla gara. Baumgartner si mantiene vicino alla zona dei migliori, pronto a sfruttare ogni occasione. La gara sulla pista di Cortina d’Ampezzo si infiamma, con i piloti che cercano di migliorare le loro prestazioni sotto il cielo nuvoloso. La tensione cresce mentre si avvicinano le ultime run di questa penultima giornata olimpica.

Iniziato il bob a 4 sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo. Penultima giornata olimpica che presenta le prime due run di una delle gare più attese per l’Italia in questo finale di competizione a Cinque Cerchi. Non c’è da nascondersi, per ora c’è un pizzico di delusione nei confronti di Patrick Baumgartner. L’azzurro, che in stagione è stato costantemente in top-5, agguantando anche un podio in Coppa del Mondo, sognava la medaglia in casa, ma al momento è solo settimo nella prima run. Il pilota tricolore assieme a Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea non è stato perfetto, ma è tutto ancora aperto con tre discese da percorrere.🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Lochner domina la prima manche, Baumgartner può sperare nel podioLochner ha vinto la prima manche di bob alle Olimpiadi 2026, grazie a una corsa molto veloce che gli ha permesso di stabilire il nuovo record della pista.

LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la prima manche, attesa per Baumgartner con Lochner subito in testaBob a 4, evento alle Olimpiadi 2026, ha visto partire la prima manche con grande attesa.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.