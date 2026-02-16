LIVE Bob a 2 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Lochner domina la prima manche Baumgartner può sperare nel podio

Lochner ha vinto la prima manche di bob alle Olimpiadi 2026, grazie a una corsa molto veloce che gli ha permesso di stabilire il nuovo record della pista. La gara si svolge a pochi giorni dall’inizio ufficiale delle competizioni e gli spettatori seguono con attenzione ogni singola discesa. Baumgartner si avvicina al podio, sperando di migliorare la sua posizione nelle prossime prove.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58 Lochner chiude al primo posto con la massima spinta avuta e il record della pista, scendendo fino a 54.68 secondi. La seconda manche inizierà alle 11.57, ci ricollegheremo alle 11.47, dieci minuti prima. A dopo! 11.56 Buonissima prova per Baumgartner nella prima manche, grazie alla quale l'azzurro può sperare nella medaglia ma serve un'altra grande batteria per cercare di insidiare la posizione di Friedrich, con la Germania che ha concluso con le prime tre posizioni conquistate, e che ovviamente non vuole perdere. 10.55 La prima manche finisce con il 56.