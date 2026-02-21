LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia la prima manche attesa per Baumgartner con Lochner subito in testa

Bob a 4, evento alle Olimpiadi 2026, ha visto partire la prima manche con grande attesa. La gara ha preso il via, e subito Lochner si è distinto con un tempo di 53 secondi, mettendo pressione sugli altri concorrenti. I tifosi seguono con attenzione ogni movimento, sperando che Baumgartner possa risalire la classifica. La competizione prosegue, mentre gli atleti affrontano le discese con determinazione. La tensione si fa sentire tra gli spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.01 Mamma mia Lochner! Il tedesco apre la gara con un 53.91 pazzesco grazie al quale registra il nuovo record della pista. 10.00 Nuovo record di partenza delle pista con un 4.88! 9.59 Sta per partire Lochner, affiancato da Wenzel, Margis e Fleidchhauer. 9.56 Ovviamente, non dimentichiamo anche il terzo dei tedeschi, Ammour, che nonostante dei test non proprio positivi può seriamente lottare per ottenere il secondo bronzo delle sue Olimpiadi dopo quello nel bob a 2. 9.53 Tra i rivali di Baumgartner, oltre Lochner e Friedrich che sembrano essersi nascosti durante i test, ci sono anche l'austriaco Treichl e lo svizzero Vogt: due rivali sicuramente da tenere d'occhio.