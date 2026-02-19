One ui 8.5 in arrivo | samsung annuncia nuova versione beta di bixby

Samsung ha annunciato l’arrivo di One UI 8.5, con una nuova versione beta di Bixby disponibile per il Galaxy S25. La società ha rilasciato questa versione per testare miglioramenti e correzioni, tra cui una funzione di riavvio automatico di Bixby. La beta include anche alcune ottimizzazioni per la velocità e l’efficienza delle risposte vocali. Gli utenti che partecipano al programma di test possono scaricare l’aggiornamento e provarlo subito. La presentazione ufficiale dell’aggiornamento è ancora in fase di definizione.

il presente approfondimento mette in rilievo lo stato attuale dell'aggiornamento one ui 8.5 beta 5 per il galaxy s25, le novità legate al bixby reboot e le prospettive di presentazione ufficiale. l'attenzione è rivolta alle modifiche confermate, al percorso di distribuzione e agli elementi di intelligenza artificiale che accompagnano la nuova versione, offrendo una lettura chiara e mirata alle esigenze di utenti e addetti ai lavori. one ui 8.5 beta 5: stato e disponibilità. la beta 5 di one ui 8.5 è stata resa disponibile negli stati uniti per i possessori di galaxy s25, seguendo una precedente diffusione in altri mercati come uk e india.