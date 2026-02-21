Bimbo trapiantato il Monaldi | Situazione molto critica in rapido peggioramento
Un bambino sottoposto a trapianto al Monaldi si trova in condizioni molto serie e in rapido peggioramento. I medici spiegano che stanno seguendo una legge del 2017 che protegge i diritti del paziente. La famiglia è in ansia per le sue sorti e aspetta risposte chiare sul suo stato di salute. La situazione richiede un intervento immediato per stabilizzare le condizioni del piccolo. La notizia si diffonde tra i cittadini della zona.
“La situazione è molto critica, noi stiamo applicando una legge dello Stato del 2017 che tutela il paziente. Con i genitori del bambino e il medico legale abbiamo deciso che non ci accaniamo e non stacchiamo la spina, non facciamo le cure palliative che si fanno a casa e non facciamo al terapia del dolore. Il bambino è sedato e ha una grave insufficienza multiorgano. Il bambino non soffre ma rispetto a ieri c’è un rapido peggioramento”. Lo ha detto alla stampa Antonio Corcione, Capo Dipartimento Area Critica dell’Ospedale Monaldi di Napoli. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it
Cardiologo del Monaldi: “Il bimbo sta molto male, la situazione è critica”Il cardiologo del Monaldi ha confermato che il bambino si trova in condizioni molto gravi, con insufficienza multiorgano.
Bimbo trapiantato, i medici: Condizioni in rapido peggioramentoLe condizioni di un bambino sottoposto a trapianto si sono aggravate in modo rapido nelle ultime 12 ore.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Bimbo trapiantato, via alle terapie palliative: «Tolto il sonno farmacologico, non si è più svegliato. Purtroppo non ci sono speranze»Inizieranno domani, sabato 21 febbraio, le terapie palliative per alleviare le sofferenze del bambino sottoposto a trapianto di cuore e attualmente ricoverato all’ospedale Monaldi. leggo.it
