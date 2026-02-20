Il cardiologo del Monaldi ha confermato che il bambino si trova in condizioni molto gravi, con insufficienza multiorgano. La causa del peggioramento resta sconosciuta, ma il team medico lavora senza sosta per salvarlo. Il piccolo è ricoverato in terapia intensiva, dove riceve cure costanti e monitoraggi continui. La famiglia aspetta notizie, mentre i medici cercano di stabilizzare le sue funzioni vitali. La situazione rimane critica e in evoluzione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Oggi sta molto male, la situazione è molto critica. Il bambino ha insufficienza multiorgano e siamo lì a continuare a tutelarlo, non ad abbandonarlo. La mamma è una persona amabilissima ed è lì vicina al bambino. Siamo tutti sconvolti per questa cosa, io che pure non ho partecipato a questo percorso sono sconvolto. Come capo di dipartimento che lavora in questa azienda, come medico, come padre, come nonno sono sconvolto. Dal punto di vista umano siamo sconvolti”. Lo ha detto Antonio Corcione, capo del dipartimento dell’area critica rianimazione non pediatrica del Monaldi, parlando con i giornalisti dopo la riunione di oggi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cardiologo del Monaldi: “Il bimbo sta molto male, la situazione è critica”

Leggi anche: Trapianto fallito al Monaldi, superteste in Procura per sei ore: «La verità del cardiologo dimissionario»

Leggi anche: Niscemi, “situazione critica e frana attiva”. Tutta la collina sta scendendo verso la piana di Gela

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.