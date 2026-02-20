Bimbo trapiantato i medici | Condizioni in rapido peggioramento

Le condizioni di un bambino sottoposto a trapianto si sono aggravate in modo rapido nelle ultime 12 ore. I medici riferiscono che il suo stato di salute sta peggiorando di giorno in giorno, nonostante i tentativi di stabilizzarlo. Il bambino, che sta affrontando numerose complicazioni post-operatorie, è stato trasferito in terapia intensiva. La situazione resta critica e i medici monitorano attentamente ogni cambiamento. La famiglia aspetta aggiornamenti sulle sue condizioni.

"Nelle ultime 12 ore, le condizioni cliniche del paziente hanno registrato un ulteriore, progressivo e rapido peggioramento". A renderlo noto è l'ospedale Monaldi nel bollettino sulle condizioni del bimbo cui è stato trapiantato un cuore danneggiato. L'azienda ospedaliera spiega che si è "conclusa la prima riunione che ha visto l'équipe dell'Azienda Ospedaliera dei Colli interfacciarsi con il dottor Luca Scognamiglio, medico legale delegato dalla famiglia, e con la madre del piccolo paziente, nell'ambito del percorso di Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC)" e che l'Azienda "ha proposto una serie di interventi volti a evitare la somministrazione di terapie non più utili alla condizione clinica del piccolo paziente, sottoposto a trapianto il 23 dicembre scorso.