Bimbo morto dopo il trapianto perché per Domenico alla fine non è stato usato un cuore artificiale
Domenico è deceduto alle 9:20 dopo un trapianto che non prevedeva l’uso di un cuore artificiale. La sua morte ha attirato l’attenzione sulla scelta dei medici di non utilizzare questa soluzione durante l’intervento. La decisione ha sollevato domande sul metodo adottato e sui rischi corsi dal bambino. La famiglia aspetta ora risposte chiare sulle ragioni che hanno portato a questa decisione clinica.
Domenico è morto alle 9:20. Per il suo caso si è parlato in questi giorni anche di un cuore artificiale. Si tratta di un'espressione che lascia immaginare una protesi completamente funzionante ma lo scenario è più complesso.🔗 Leggi su Fanpage.it
Le chance per il bimbo dopo il trapianto fallito: un nuovo trapianto, un cuore meccanico o un cuore artificialeTommaso, il bambino di Napoli, si trova in ospedale dopo che il primo trapianto di cuore non ha avuto successo, a causa di complicazioni durante l’intervento.
“Sono stata con lui fino all’ultimo”: il saluto della mamma a Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto di cuoreLa mamma di Domenico ha raccontato di essere rimasta con il figlio fino all’ultimo respiro, pochi giorni dopo il fallimento del trapianto di cuore.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Morto il bimbo trapiantato a Napoli, la politica si stringe alla mamma del piccolo DomenicoUna preghiera per il piccolo Domenico. Che Dio possa accoglierlo tra le sue braccia. Il coraggio della sua mamma, Patrizia, sia d’esempio a tutti noi. Oggi ci stringiamo al suo dolore. Un dolore che ... adnkronos.com
Napoli, morto il bimbo con il cuore danneggiato: le parole della mammaDopo un repentino peggioramento delle sue condizioni, il piccolo Domenico è morto al Monaldi. Aveva due anni e mezzo. notizie.it
Il bimbo di Napoli è morto, si aggrava la posizione dei 6 indagati. Da lesioni colpose a omicidio colposo, la salma verrà sequestrata per l'autospia #ANSA x.com
Il bimbo trapiantato a Napoli è morto. Lo ha reso noto l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi https://shorturl.at/K2A31 - facebook.com facebook