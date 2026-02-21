Bimbo morto dopo il trapianto perché per Domenico alla fine non è stato usato un cuore artificiale

Domenico è deceduto alle 9:20 dopo un trapianto che non prevedeva l’uso di un cuore artificiale. La sua morte ha attirato l’attenzione sulla scelta dei medici di non utilizzare questa soluzione durante l’intervento. La decisione ha sollevato domande sul metodo adottato e sui rischi corsi dal bambino. La famiglia aspetta ora risposte chiare sulle ragioni che hanno portato a questa decisione clinica.