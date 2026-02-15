Le chance per il bimbo dopo il trapianto fallito | un nuovo trapianto un cuore meccanico o un cuore artificiale
Tommaso, il bambino di Napoli, si trova in ospedale dopo che il primo trapianto di cuore non ha avuto successo, a causa di complicazioni durante l’intervento. La sua famiglia ora si confronta con diverse opzioni: tentare un secondo trapianto, installare un cuore meccanico o optare per un cuore artificiale. La situazione rimane critica e le decisioni da prendere sono molto delicate.
La vicenda di Tommaso, il bambino ricoverato a Napoli dopo il fallimento del primo trapianto di cuore continua ad aggiornarsi di giorno in giorno, spostando l’attenzione dalla cronaca dell’errore, su cui sono in corso verifiche, alle domande che toccano una delle procedure cliniche più delicate e complesse in assoluto. L’appello della madre: «Serve un altro cuore, subito», si scontra in queste ore con un interrogativo clinico che è molto più complesso di quanto appaia nella narrazione pubblica: se quel cuore arrivasse, il bambino potrebbe davvero essere ancora trapiantato? La valutazione degli specialisti.🔗 Leggi su Open.online
Napoli, trapianto fallito a un bimbo di 2 anni: indagini sull’organo “leso” e corsa per un nuovo cuore.
Napoli piange il fallimento del trapianto di cuore su un bambino di 2 anni.
Trapianto di cuore "bruciato", il legale del bimbo: "Chiederemo un altro parere sul trapianto"
Francesco Petruzzi, l’avvocato dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha annunciato che chiederanno un secondo parere medico sul trapianto di cuore effettuato al Monaldi di Napoli, dopo che il piccolo Francesco ha ricevuto un organo considerato
