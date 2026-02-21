Il bimbo di Napoli è morto si aggrava la posizione dei 6 indagati

Il decesso del bambino di Napoli è stato causato da un peggioramento irreversibile delle sue condizioni cliniche. La notizia ha portato all’aggravarsi delle accuse contro sei sanitari coinvolti, che ora rischiano di essere accusati di omicidio colposo. L’autopsia, prevista dalla Procura, potrebbe portare all’aggiunta di altri indagati. La vicenda si sta approfondendo nel quadro delle indagini sulle cure ricevute dal piccolo. La procura ha già avviato le verifiche necessarie.

© Anteprima24.it - Il bimbo di Napoli è morto, si aggrava la posizione dei 6 indagati

Tempo di lettura: < 1 minuto Con il decesso del piccolo Domenico, avvenuto, come riferisce l’ospedale Monaldi “a seguito di un irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche”, si aggrava la posizione dei sei sanitari indagati (a cui a breve se ne dovrebbero aggiungere anche altri) i quali, in vista dell’autopsia che dovrebbe essere disposta a breve dalla Procura di Napoli, dovranno ora rispondere del più grave reato di omcidio colposo al posto delle lesioni colpose gravi finora ipotizzate. Il prossimo passo degli inquirenti della VI sezione (sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante, procuratore aggiunto Antonio Ricci ) sarà disporre il sequestro della salma del bimbo, vittima di un trapianto fallito lo scorso 23 dicembre e rimasto in coma fino alle prime ore di stamattina.🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Roma, morto il 25enne accoltellato in zona Trullo: si aggrava la posizione dei 3 fermati «Le Constellation senza controlli di sicurezza dal 2020». Si aggrava la posizione dei proprietari Jessica e Jacques MorettiDopo il tragico incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, avvenuto cinque giorni fa, emergono criticità legate ai controlli di sicurezza. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il bimbo di Napoli, l'ospedale: 'Condizioni in rapido peggioramento'; Cuore danneggiato: il bimbo ricoverato a Napoli sarebbe ancora trapiantabile; Il Comitato di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore per il bimbo di Napoli; Escluso un nuovo intervento per il bimbo di Napoli. Questo l’esito del comitato di esperti. Bimbo trapiantato, morto il bambino di 2 anni a Napoli: la nota ufficiale dell'ospedale Monaldi. «E' finita»Bimbo trapiantato, morto il piccolo Domenico all'ospedale Monaldi di Napoli. Ho appena ricevuto la chiamata della signora. È finita. Ora devo andare sopra. Morto il ... leggo.it Bimbo trapiantato, morto il bambino di 2 anni a Napoli: la nota ufficiale dell'ospedale Monaldi. «È finita»Bimbo trapiantato, morto il piccolo Domenico all'ospedale Monaldi di Napoli. Ho appena ricevuto la chiamata della signora. È ... msn.com Il cardiologo dell'ospedale Monaldi di Napoli: "Il bimbo sta molto male, situazione critica. "La mamma è vicina, siamo sconvolti dal punto di vista umano" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/02/20/il-cardiologo-del-monaldi-il-bimbo-sta-molto-m - facebook.com facebook Trapiantato a Bergamo il cuore inizialmente destinato al bimbo di Napoli. L'organo è andato a un piccolo di due anni #ANSA x.com