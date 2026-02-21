Bimbi lasciati fuori dal campo | Comunicazione non letta

Mercoledì pomeriggio, circa cinquanta bambini e ragazzi dell’Apd Sant’Antonio sono rimasti fuori dal campo di Piane di Morro perché la comunicazione sulla riapertura non è stata letta in tempo. I cancelli erano chiusi e i giovani sportivi hanno dovuto aspettare oltre, senza poter partecipare all’allenamento previsto. La confusione si è creata quando nessuno ha avvisato correttamente i partecipanti, lasciandoli all’esterno del campo. La situazione ha creato disagio tra i giovani coinvolti.

Mercoledì pomeriggio, nella frazione folignanese di Piane di Morro, una cinquantina di bambini e ragazzi dell’ Apd Sant’Antonio si sono trovati fuori dal campo sportivo con i cancelli chiusi. Un normale allenamento si è trasformato in attesa forzata e disappunto per giovani e famiglie, soprattutto perché l’altro campo della frazione è chiuso per manutenzione. Il consigliere comunale di minoranza Peppe Paci ha denunciato la situazione, sostenendo che la chiusura sia avvenuta senza confronto con le associazioni e senza avvertire la Uisp, ente gestore degli impianti. L’assessore allo sport e vicesindaco Angelo Flaiani, chiarisce il motivo della sospensione temporanea del campo in erba naturale di Piane di Morro: "Dopo sopralluogo tecnico e accordo con la Uisp, la decisione è stata presa per evitare il peggioramento del campo a causa delle piogge e di un utilizzo eccessivo, preservandolo anche per le gare ufficiali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

