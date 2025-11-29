Rilanciata come grande novità, la regola che punta a frenare le simulazioni è in realtà già realtà in diversi campionati. L’Ifab accelera, la Fifa osserva con Collina: ora arriva la fase di sperimentazione più ampia, con due minuti obbligatori fuori dal campo per chi richiede l’intervento dello staff medico. Ne parla la Gazzetta dello sport Obiettivo per Collina ridurre le simulazioni. Rilanciata a destra e a manca come una novità assoluta, ma intanto è in fase di sperimentazione e – soprattutto – viene già messa in pratica da una stagione in Premier League (e non solo) con uno stop di 30?. Lo stop alle simulazioni entra in una nuova era. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Stop alle simulazioni, Collina: se chiedi l’intervento medico fuori 2 minuti fuori dal campo