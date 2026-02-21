Bimba di 2 anni morta a Bordighera impronta di scarpa parziale trovata sul corpo | cosa è emerso dall' autopsia
Una bambina di 2 anni è morta a Bordighera dopo aver subito gravi ferite. L’autopsia ha rivelato tracce di un’impronta di scarpa parziale sul suo corpo, segnando un possibile episodio di violenza. La madre, attualmente indagata, sostiene che si sia trattato di un incidente. La presenza di quella traccia sul corpo rafforza la pista di un gesto subito, mentre le autorità continuano le indagini. La famiglia aspetta chiarimenti sulla vicenda.
Emergono nuovi elementi sul caso della bambina di due anni trovata morta nei giorni scorsi a Bordighera, in provincia di Imperia. L’autopsia ha evidenziato che sul corpo della piccola era presente un’impronta parziale compatibile con quella di una scarpa. Un dettaglio che, allo stato attuale delle indagini, potrebbe rappresentare un elemento significativo per chiarire le cause del decesso, per il quale la madre si trova in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale. L'autopsia sulla bimba di Bordighera: livido compatibile con un calcio Indagati la madre e il compagno La versione della madre: "È caduta dalle scale" L’autopsia sulla bimba di Bordighera: livido compatibile con un calcio L’impronta individuata durante l’esame autoptico disposto dalla Procura potrebbe essere stata provocata da un calcio, avvalorando l’ipotesi della violenza e delle percosse.🔗 Leggi su Virgilio.it
Bimba morta a Bordighera, sul corpo impronta parziale di una scarpa: gli investigatori sentono le due sorellineUna bambina di due anni è stata trovata morta a Bordighera, e sulla sua gamba è stata scoperta un’impronta parziale di scarpa.
Bimba morta a Bordighera, impronta scarpa sul corpoA Bordighera, la morte della piccola Beatrice potrebbe essere collegata a un colpo dato con una scarpa, lasciando un livido sulla gamba.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
