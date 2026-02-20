Bimba morta a Bordighera impronta scarpa sul corpo

A Bordighera, la morte della piccola Beatrice potrebbe essere collegata a un colpo dato con una scarpa, lasciando un livido sulla gamba. Gli investigatori hanno trovato un’impronta sul suo corpo, che potrebbe essere l’impronta di una scarpa, durante l’autopsia. La piccola aveva un livido evidente, risultato di un calcio. La scena del decesso si sta ricostruendo, mentre si cerca di capire cosa sia successo realmente a Beatrice.

Un'impronta forse impressa con un calcio che ha lasciato un livido sulla gamba della piccola Beatrice, rilevato durante l'esame sul corpo della bimba. È attorno a questo nuovo elemento che si concentrano gli accertamenti sulla dinamica della morte della bambina di 2 anni, trovata senza vita a Bordighera due settimane fa in circostanze ancora da chiarire. Il livido è stato riscontrato durante l'autopsia svolta dal professor Francesco Ventura, direttore dell'Istituto di medicina legale dell'ospedale San Martino di Genova: una traccia parziale che potrebbe essere stata impressa con un calcio e che si aggiunge ad altre ecchimosi trovate sul corpo della bimba, sul tronco e all'addome oltre a una ferita a un labbro.