Bimba morta a Bordighera sul corpo impronta parziale di una scarpa | gli investigatori sentono le due sorelline

Una bambina di due anni è stata trovata morta a Bordighera, e sulla sua gamba è stata scoperta un’impronta parziale di scarpa. Gli investigatori hanno rilevato anche un livido compatibile con questa traccia. Sono state ascoltate le due sorelline della vittima per raccogliere informazioni utili. La scena del decesso e le tracce sul corpo hanno portato a un’indagine che continua a chiarire la dinamica di quanto accaduto. La procura ha disposto ulteriori accertamenti.

