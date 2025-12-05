Referendum giustizia il caso del membro laico del Csm al vertice di FdI Bignami non smentisce ma attacca | Perché non si parla degli incontri tra Pd e toghe dell’Anm?

Lo si è ipotizzato fin dal primo momento che la campagna per il referendum sulla giustizia, che si terrà in primavera, sarebbe inevitabilmente diventata terreno fertile per lo scontro politico. Centrodestra per il “No” contro centrosinistra per il “Sì”. Ma nelle ultime settimane il dialogo interno tra le parti sembra essersi “allargato”, coinvolgendo figure che, per la delicatezza delle loro funzioni, di norma non partecipano a questo tipo di confronto. Così, proprio oggi, il Fatto Quotidiano ha segnalato la presenza di Isabella Bertolini, membro laico del Consiglio superiore della magistratura (Csm), al vertice sulla campagna referendaria che si è tenuto nella sede di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Open.online