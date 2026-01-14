La città del Fantalbero fa il record di iscritti in biblioteca

Nel 2025, Bellusco registra un nuovo record di iscrizioni in biblioteca, con 116 nuovi utenti, principalmente bambini e pensionati. La città del Fantalbero conferma il suo impegno nella promozione della cultura e della lettura, consolidando il ruolo di punto di riferimento nel territorio. La crescita degli iscritti testimonia l'interesse crescente per l’offerta culturale e il valore attribuito alla biblioteca come spazio di aggregazione e formazione.

La Città che legge non si smentisce mai, 116 nuove iscrizioni in biblioteca nel 2025, a Bellusco. Soprattutto bambini e pensionati: un altro record nel borgo del Fantalbero, il paese non vanta solo il titolo del ministero, ma anche il monumento alla lettura, battezzato così dagli alunni delle elementari. Numeri che si affiancano all'opera donata alla comunità dagli Amici di Silvia, simbolo tangibile di come i libri possano "invadere" le vite di ciascuno. Racconta l'impegno sul fronte culturale del Comune che ha portato al riconoscimento, con "un investimento continuo in questa direzione" dopo anni di sforzi dell'amministrazione, della biblioteca, dei gruppi di lettura, delle scuole.

