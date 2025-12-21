Poggibonsi dimostra un forte interesse per la lettura, come evidenziato dall'aumento di iscrizioni e prestiti presso la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini. La crescita della partecipazione testimonia l'importanza della cultura e della diffusione del sapere nella comunità locale. Questo trend positivo sottolinea l'impegno della città nel promuovere la lettura come momento di aggregazione e crescita personale. Poggibonsi ama la lettura. Boom di iscritti e prestiti alla biblioteca ‘Pieraccini’.

Poggibonsi è una città che legge molto. E’ boom di iscritti e prestiti alla biblioteca comunale Gaetano Pieraccini. Al 30 novembre 2025 può contare su 8.864 iscritti con un + 387 rispetto all’anno precedente. Anche i prestiti sono aumentati con un +615 (nel 2024 sono stati 17391, nel 2025, a novembre sono già 18006). Importanti i risultati delle iniziative di promozione avviate e ancora in corso. La sfida di lettura rivolta agli over 16 ha coinvolto 152 iscritti. La sfida di lettura "Viaggio tra i pianeti" attivata ad ottobre ha già 84 iscritti di cui 36 nella fascia fino a 5 anni e 48 dai 6 ai 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

