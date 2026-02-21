Biathlon Olimpiadi 2026 | la guida alla Mass Start femminile storia attualità medaglie

Il biathlon femminile ha attirato l’attenzione durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con la Mass Start che si svolgerà sabato 21 febbraio. Questa gara rappresenta uno degli appuntamenti più attesi, coinvolgendo le atlete più forti del circuito mondiale. Le competizioni hanno visto miglioramenti nelle prestazioni e qualche sorpresa tra le favorite. La finale promette emozioni intense e uno spettacolo di resistenza e precisione. La gara chiuderà ufficialmente il programma degli eventi di biathlon di questa edizione olimpica.

Sabato 21 febbraio si completerà il programma del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L'undicesimo (e ultimo) titolo a essere conferito sarà quello della mass start femminile, che assegnerà le proprie medaglie per la VI volta nella storia. Ideata sul finire del XX secolo, la partenza in linea ha dovuto aspettare Torino 2006 per essere ammessa nella famiglia a Cinque cerchi. Il format ha dovuto quindi "mettersi in coda" per un'edizione in più rispetto all'inseguimento, competizione nata praticamente nello stesso momento, ma inserita nelle Olimpiadi già nel 2002. Quantomeno la mass start si è "rifatta con gli interessi", essendo diventata l'atto conclusivo di ogni grande manifestazione.