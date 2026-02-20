Biathlon Olimpiadi 2026 | la guida alla Mass Start maschile storia attualità medaglie

Il biathlon maschile si appresta a vivere uno degli appuntamenti più attesi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con la gara di venerdì 20 febbraio. La Mass Start, che coinvolge i migliori atleti del mondo, promette emozioni forti e sorprese. La competizione si svolge in un contesto storico, con un record di medaglie già conquistate. Gli appassionati seguono con attenzione le strategie e le performance dei favoriti, mentre la tensione cresce in vista di questa importante sfida. La gara rappresenta un momento cruciale di questa edizione olimpica.

Venerdì 20 febbraio si disputerà la penultima gara di biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il decimo degli undici titoli assegnati dalla disciplina sarà quello della mass start maschile, che conferirà medaglie per la VI volta. Concepita a fine anni ’90, la partenza in linea è entrata nel programma a Cinque cerchi a partire da Torino 2006. Il format è dunque l’ultimo, fra i quattro individuali, a essere stato ammesso nella famiglia olimpica, avendo dovuto attendere un quadrienno in più rispetto all’inseguimento, nonostante le due competizioni siano nate sostanzialmente in contemporanea. 🔗 Leggi su Oasport.it

