Il biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha un nuovo protagonista: la gara sprint femminile, in programma sabato 14 febbraio. Questa competizione assegnerà le sue medaglie per la decima volta, aggiungendo un capitolo alla lunga tradizione olimpica di questa disciplina.

Il quinto degli undici titoli conferiti nel biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà quello della sprint femminile, che nella giornata di sabato 14 febbraio assegnerà le proprie medaglie per la X volta nella storia della manifestazione. Questo format ha rappresentato un momento epocale per la disciplina, poiché ad Albertville 1992 assunse il ruolo di battesimo a Cinque cerchi per le donne. Quella fu, difatti, la prima edizione a Cinque cerchi aperta anche al “gentil sesso” e il programma prevedeva che fosse proprio la sprint ad aprire le danze. Ironia della sorte volle che la medaglia d’oro non andasse a chi era “nata” biathleta, bensì a una ex fondista che aveva imbracciato la carabina! Per la verità, la dinamica si è successivamente ripetuta più volte, in quanto le “ conversioni di successo ” sono state molteplici. 🔗 Leggi su Oasport.it

Biathlon, Olimpiadi 2026: la guida alla Sprint femminile, storia, attualità, medaglie

Il biathlon inaugura la sua gara più attesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con la sprint maschile in programma venerdì 13 febbraio, nel giorno in cui si assegnerà il quarto titolo olimpico in questa disciplina, che vede la partecipazione di atleti provenienti da tutto il mondo e si svolge per la tredicesima volta nella storia olimpica.

Mercoledì 11 febbraio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si svolge la gara di biathlon individuale femminile.

