biancaneve che sciava contro i fantasmi

Blanca Nieves Fernandez Ochoa è salita alla ribalta per aver affrontato una discesa difficile contro fantasmi del passato. La sua carriera è stata segnata da una caduta inaspettata, che ha rischiato di fermarla, ma lei ha deciso di riprendersi e tornare in gara. Dalle piste di Calgary, dove ha rischiato di farsi male, alla conquista del bronzo a Albertville, ha dimostrato determinazione. La sua storia continua a sorprendere gli appassionati di sci.

Quando aveva nove anni la svegliarono gli urli. Scese in soggiorno e c’era tutta la famiglia che saltava davanti al televisore. Era il 13 febbraio 1972 e suo fratello maggiore aveva appena vinto l'oro nello slalom alle Olimpiadi di Sapporo. "Paco ha appena fatto la storia", le raccontarono. Era ancora buio, e andarono tutti a Cercedilla a suonare le campane della chiesa. Vivevano a Puerto de Navacerrada, una stazione di sci a 1.858 metri nella Sierra de Guadarrama, non lontano da Madrid. Suo padre, anche lui Paco, era il direttore della scuola di sci spagnola e sua madre Dolores era la cuoca del condominio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

