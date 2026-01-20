Gaston in lacrime contro Sinner perché si è ritirato e i ‘fantasmi’ di Cobolli e Darderi

Durante il primo turno degli Australian Open, Hugo Gaston si è ritirato contro Jannik Sinner a causa di un infortunio, dopo aver perso il secondo set. L'evento ha suscitato emozioni intense, con Gaston visibilmente commosso. La partita ha visto anche la presenza di altri protagonisti come Cobolli e Darderi, che hanno affrontato sfide e momenti difficili nel torneo.

(Adnkronos) – Hugo Gaston alza bandiera bianca. Il tennista francese si è ritirato oggi, martedì 20 gennaio, nel match d'esordio degli Australian Open contro Jannik Sinner, dopo aver perso il secondo set a causa di un problema fisico. I guai per il numero 93 del mondo sono cominciati proprio nel corso del secondo parziale, dopo aver perso il primo 6-2, e sono cresciuti a tal punto da farlo scoppiare in lacrime al termine della partita. Non è il primo problema fisico dello Slam di Melbourne, che nei giorni scorsi ha assistito ai problemi intestinali di Flavio Cobolli, poi eliminato, e Luciano Darderi, corso in bagno dopo aver vinto contro Garin.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Australian Open: Alcaraz parte a razzo. Avanti anche la Paolini. Cobolli fuori subito. Sinner martedì contro Gaston

"Ritirato improvvisamente". Australian Open Sinner-Gaston, cosa è successo in campo

