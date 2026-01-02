Ascolti tv vince Biancaneve che batte Santocielo
Nel primo confronto di ascolti televisivi del 2026, Rai 1 conquista la vittoria con la trasmissione del film d'animazione Biancaneve e i 7 nani. Pur non raggiungendo quote di share superiori al 15%, questa scelta ha superato la concorrenza di Santocielo, evidenziando le preferenze del pubblico in questa prima rilevazione dell’anno.
La prima vittoria agli ascolti tv del 2026 spetta a Rai 1 con il film cartone Biancaneve e i 7 nani, sebbene non superi il 15% di share. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Ascolti tv giovedì 1 gennaio: Biancaneve e i sette nani, Santocielo, Codice d’onore
Leggi anche: Ascolti tv 1 gennaio 2026: Biancaneve e i sette nani, Santocielo, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Ascolti tv ieri 31 dicembre: a Capodanno vince Liorni (ma Federica Panicucci sale), Gerry Scotti tocca il 29,5%; Affari Tuoi, De Martino salta la puntata del 31 dicembre (e Gerry Scotti dilaga); La Corrida 2025, stasera Amadeus chiude col botto (con un ‘socio’ speciale). Chi sono i finalisti e chi vince; Ascolti tv ieri 31 dicembre 2025 dati Auditel e share TV.
Ascolti tv 1 gennaio 2026: chi ha vinto tra Biancaneve e i sette nani e Santo cielo, i dati di Scotti e De Martino - Chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv giovedì 1 gennaio 2026, tra Rai 1 con Biancaneve e i sette nani e il film Santocielo di Ficarra e Picone ... fanpage.it
Ascolti tv ieri (1 gennaio 2026): intramontabile Biancaneve, colpo da urlo di Nuzzi - Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar). libero.it
Ascolti TV | Giovedì 1 Gennaio 2026. 15,9% per Biancaneve e i sette nani, Santocielo a 15,5%, Quarto Grado quasi al 9% - Nella serata di giovedì 1 gennaio 2026, il film Biancaneve e i sette nani su Rai1 ha raccolto 2. quilink.it
Ascolti TV | Mercoledì 31 Dicembre 2025. Vince L’Anno che Verrà (35.5%) ma Capodanno in Musica si difende bene (28.2%). Il Messaggio del Presidente della Repubblica al 65.7% tra Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5 e La7 Tutti i dati - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.