Habib Beye nominato nuovo allenatore del Marsiglia | grande sfida per il club francese

Habib Beye torna al Marsiglia come nuovo allenatore, dopo aver guidato la squadra in passato come vice e giocatore. La decisione deriva dalla necessità di rilanciare il club, che ha attraversato una stagione difficile. Beye ha già iniziato a lavorare con i giocatori, puntando su un approccio più offensivo e su giovani talenti. La società spera che la sua conoscenza dell'ambiente possa portare risultati concreti. La prima partita sotto la sua guida è prevista tra due settimane.

