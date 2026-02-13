Marsiglia torna Habib Beye | accordo totale per il post-De Zerbi

Habib Beye torna all’Olympique Marsiglia, dove ha firmato un accordo totale per prendere in mano la squadra dopo le dimissioni di Roberto De Zerbi, che ha lasciato il club a causa delle recenti difficoltà in campionato. La società ha deciso di puntare sull’ex difensore francese, che già conosce bene l’ambiente e ha accettato di mettersi subito in gioco per cercare di risollevare le sorti del club.

L’ Olympique Marsiglia ha scelto l’erede di Roberto De Zerbi. Sarà Habib Beye a guidare il rilancio tecnico del club provenzale, dopo l’esonero dell’allenatore italiano maturato nelle scorse ore. Il Direttore Generale Medhi Benatia ha accelerato per il ritorno al Vélodrome dell’ex difensore senegalese, già capitano e icona del club tra il 2003 e il 2007, puntando su una figura che conosca profondamente le dinamiche e le pressioni della piazza marsigliese. L’operazione è ormai ai dettagli burocratici. Beye sta formalizzando la risoluzione del contratto con il Rennes, club che lo ha sollevato dall’incarico lo scorso lunedì a seguito di una crisi di risultati culminata in quattro sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Roberto De Zerbi lascia l'Olympique Marsiglia.

