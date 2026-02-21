Matteo Berrettini si ferma nei quarti di finale a Rio de Janeiro | vince Buse in tre set tra tante interruzioni per pioggia

Matteo Berrettini si ferma nei quarti di finale a Rio de Janeiro dopo aver perso contro Ignacio Buse in tre set, a causa di numerose interruzioni per pioggia. Il match si è svolto su terra rossa e ha visto il giocatore peruviano prendere il comando fin dall’inizio. Berrettini ha tentato di reagire, ma le condizioni meteorologiche hanno complicato il suo ritmo. Alla fine, il sudamericano ha conquistato la vittoria, interrompendo la corsa del romano.

Stop ai quarti di finale per Matteo Berrettini nell' ATP 500 di Rio de Janeiro. Sulla terra rossa brasiliana, il romano si è arreso al peruviano Ignacio Buse (n. 91 del mondo) con il punteggio di 6-3 2-6 6-3, dopo 2 ore e 11 minuti di gioco. Un match fortemente condizionato dal meteo, che nel corso del terzo set ha provocato diverse interruzioni. Il campo, ulteriormente rallentato dalla pioggia, ha favorito Buse, abile ad adattarsi meglio alla situazione, al cospetto di un Berrettini troppo falloso. E' stato dunque il peruviano ad approdare in semifinale, dove affronterà il vincente della sfida tra l'argentino Thiago Agustin Tirante e il cileno Alejandro Tabilo.