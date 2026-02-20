Berrettini ai quarti al Rio Open | rimonta Lajovic e sfida Buse

Matteo Berrettini ha raggiunto i quarti di finale al Rio Open dopo aver rimontato Lajovic. La partita si è conclusa con una vittoria in tre set, dimostrando determinazione e forza fisica. Berrettini ora affronterà Buse, in una sfida che promette emozioni. La sua performance sulla terra battuta, in un torneo che attira molti protagonisti del circuito, ha sorpreso gli appassionati. La prossima partita si svolgerà nel cuore del Jockey Club Brasileiro, dove l’azzurro punta a proseguire il cammino.

L'azzurro conquista il pass per i quarti di finale dell'ATP 500 di Rio de Janeiro sulla terra battuta del Jockey Club Brasileiro. È il secondo italiano dopo Fabio Fognini con almeno due quarti nel torneo brasiliano. Matteo Berrettini prosegue il suo cammino al Rio Open e stacca il biglietto per i quarti di finale dell'ATP 500 in corso al Jockey Club Brasileiro, appuntamento di riferimento in America Latina con un montepremi di 2.469.450 dollari. Il tennista italiano supera in rimonta Dusan Lajovic e si assicura un posto tra i migliori otto del torneo. Con questo risultato, Berrettini diventa il secondo italiano dopo Fabio Fognini ad aver raggiunto almeno due quarti di finale a Rio.