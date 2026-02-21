Berlinale Orso d' Oro a ' Yellow Letters' | i protagonisti del Festival sul red carpet

Il film “Yellow Letters” ha conquistato l’Orso d’Oro alla Berlinale, grazie alla sua narrazione coinvolgente e alle interpretazioni dei protagonisti. La vittoria deriva dalla forte emozione trasmessa dalla storia, che ha colpito la giuria e il pubblico presente in sala. La cerimonia di premiazione ha attirato numerosi membri del cast e del team di produzione, che hanno sfilato sul red carpet per celebrare il riconoscimento. La pellicola si prepara a uscire nelle sale italiane tra poche settimane.

© Lapresse.it - Berlinale, Orso d'Oro a 'Yellow Letters': i protagonisti del Festival sul red carpet

“Yellow Letters” del regista tedesco Ilker Çatak ha vinto l’Orso d’Oro alla 76esima edizione della Berlinale. Il gran premio della giuria, quest’anno presieduta da Wim Wenders, è andato a “Kurtulus (Salvation)” del regista turco Emin Alper. Orso d’Argento a “Queen at Sea” di Lance Hammer. “Desidero complimentarmi con quanti a vario titolo vi hanno preso parte e congratularmi con tutti i vincitori dei premi assegnati”, ha dichiarato il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. “ Non solo il festival – aggiunge – ma anche il mercato che lo affianca: la manifestazione si conferma un’importante occasione di incontro per gli operatori della nostra industria cinematografica. 🔗 Leggi su Lapresse.it Berlinale, Orso d'Oro a Yellow lettersIlker Catak ha conquistato l'Orso d'Oro alla Berlinale con il suo film Berlinale, Orso d’Oro a ‘Yellow Letters’ di Ilker CatakIl film “Yellow Letters” di Ilker Çatak ha conquistato l’Orso d’Oro alla Berlinale, premiando la sua narrazione intensa e visivamente coinvolgente. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Berlinale 2026, il programma del Festival e i film in concorso; Perché alla Berlinale 2026 in questi giorni si sta parlando più di politica che di cinema (ed è un bene); Berlinale, apertura con l'Orso d'Oro onorario a Michelle Yeoh e Wim Wenders presidente della Giuria; Berlinale, al via il festival sotto il segno di Wim Wenders: meno glamour più cinema d’autore. Berlinale 2026, Yellow Letters vince l'Orso d'OroÈ il film tedesco di Ilker Çatak a vincere il premio principale della competizione. Sandra Hüller si aggiudica la miglior interpretazione mentre due premi vanno a Queen at Sea in una cerimonia dove è ... mymovies.it Berlinale, l’orso d’oro va a Yellow Letters. Una cerimonia tra politica e polemicheWim Wenders ha replicato alle accuse di respingere le domande politiche: molti gli interventi sul palco ... msn.com Dopo la Palma d’oro e il Leone d’oro, è arrivato anche l’Orso d’oro! Yellow Letters di Ilker Çatak trionfa alla Berlinale come Miglior Film. Il nuovo film del regista de La sala professori sarà nei cinema italiani con Lucky Red - facebook.com facebook