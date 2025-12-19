Faccio fuori te e il tuo cane condannato per maltrattamenti e stalking sulla ex
Un incubo di violenze e persecuzioni ha segnato mesi di sofferenza per una donna e il suo cane, culminando con la condanna di un uomo di Umbertide. La sua condotta, fatta di maltrattamenti e stalking, gli è valsa un anno di reclusione, sancendo un monito contro ogni forma di abuso domestico e persecuzione.
Un incubo durato mesi, tra violenze e una persecuzione dopo la separazione. Un comportamento che è costato la condanna a 1 anno di reclusione per un 46enne di Umbertide per i reati di maltrattamenti in famiglia, stalking e lesioni aggravate nei confronti della ex compagna.La Procura di Perugia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
