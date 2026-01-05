Costa a rischio a Punta Pellaro e Bocale Milia chiede intervento urgente del Comune

Milia richiede un intervento immediato del Comune per la tutela della costa tra Punta Pellaro e Bocale, che sta subendo un’erosione significativa. La situazione mette a rischio abitazioni e la sicurezza dei residenti, richiedendo interventi tempestivi per prevenire ulteriori danni e preservare il territorio.

La costa tra Punta Pellaro e Bocale è in grave pericolo: il mare continua a erodere il litorale, minacciando abitazioni e sicurezza dei cittadini. A denunciare la situazione è Federico Milia, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, a seguito dei danni causati dall'ultima mareggiata.

Forte mareggiata a Punta Pellaro: quattro abitazioni colpite dall’erosione costiera - I proprietari denunciano anni di segnalazioni ignorate e l’assenza di interventi di difesa contro l’erosione costiera ... reggiotv.it

