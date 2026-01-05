Costa a rischio a Punta Pellaro e Bocale Milia chiede intervento urgente del Comune

Da reggiotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milia richiede un intervento immediato del Comune per la tutela della costa tra Punta Pellaro e Bocale, che sta subendo un’erosione significativa. La situazione mette a rischio abitazioni e la sicurezza dei residenti, richiedendo interventi tempestivi per prevenire ulteriori danni e preservare il territorio.

La costa tra Punta Pellaro e Bocale è in grave pericolo: il mare continua a erodere il litorale, minacciando abitazioni e sicurezza dei cittadini. A denunciare la situazione è Federico Milia, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, a seguito dei danni causati dall’ultima mareggiata.“La. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

costa a rischio a punta pellaro e bocale milia chiede intervento urgente del comune

© Reggiotoday.it - Costa a rischio a Punta Pellaro e Bocale, Milia chiede intervento urgente del Comune

Leggi anche: Vertenza centrale Enel: la Cgil chiede l'intervento urgente del governo

Leggi anche: I ritardi per la costruzione del porto di Tremestieri, la Uil chiede un intervento urgente

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Forte mareggiata a Punta Pellaro: quattro abitazioni colpite dall’erosione costiera.

costa rischio punta pellaroMareggiata a Punta Pellaro e Bocale, Milia (FI): ‘Il Comune intervenga subito per somma urgenza’ - "La situazione tra Punta Pellaro e Bocale non lascia spazio a interpretazioni: la forza del mare sta letteralmente divorando il litorale" le parole del consigliere ... citynow.it

costa rischio punta pellaroForte mareggiata a Punta Pellaro: quattro abitazioni colpite dall’erosione costiera - I proprietari denunciano anni di segnalazioni ignorate e l’assenza di interventi di difesa contro l’erosione costiera ... reggiotv.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.