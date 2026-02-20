Beautiful le anticipazioni dal 23 al 28 febbraio 2026

Le anticipazioni di “Beautiful” dal 23 al 28 febbraio 2026 rivelano che le nuove puntate si concentrano sui problemi tra Hope e Steffy. La causa è il confronto sulla gestione dell’azienda di famiglia, che porta tensioni tra le due sorelle. Durante la settimana, assisteremo a dialoghi accesi e a decisioni importanti che cambieranno il rapporto tra i personaggi. Le puntate inedite andranno in onda su Canale 5 alle 13, offrendo agli spettatori una serie di colpi di scena e rivelazioni. La soap continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano.

Bill potrebbe essere il padre di Luna: il test del DNA svelerà la verità. Steffy comunica a Hope che la "Hope for the Future" verrà cancellata per i risultati deludenti. Ma la diretta interessata è convinta che dietro la scelta ci sia anche altro. Carter conferma il calo delle vendite, mentre Steffy ribadisce che metterà l'azienda al primo posto, anche a costo di scontrarsi con Brooke.