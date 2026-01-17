Niente banchi si impara in sala | così il cinema aiuta gli studenti a diventare grandi

Da forlitoday.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il terzo anno consecutivo, l’Istituto comprensivo

Per il terzo anno consecutivo, l’Istituto comprensivo "Camelia Matatia" sceglie il linguaggio del grande schermo per accompagnare i propri studenti in un percorso di riflessione su temi di attualità e scoperta interiore. Il progetto “Lezioni di volo – L’emozione di crescere insieme”, per l'anno. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Progetto innovativo per le scuole ’Teatro in Gioco’ tra i banchi. Perché giocando si impara molto

Leggi anche: Si torna tra i banchi di scuola...per diventare "buoni consiglieri comunali": come, quando e cosa si studierà

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.