Orazio Accomando ha commentato l’episodio tra Bastoni e Kalulu durante Inter-Juve, sottolineando che il problema principale riguarda il protocollo e non l’errore dei singoli giocatori. Secondo il giornalista, le regole attuali favoriscono le interpretazioni ambigue e portano a situazioni come questa. Ha aggiunto che molte ipocrisie circolano nel calcio, mentre il campionato rimane aperto e tutto può ancora succedere. Accomando ha concluso dicendo che bisogna rivedere le norme per evitare incomprensioni future.

Napoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo. Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere fatti fuori! Squalifica Zappi, la corte d'appello respinge il ricorso: confermato lo stop di 13 mesi per il presidente dell'AIA! Giudice Sportivo Serie A, non solo Allegri: stop anche per Nico Paz! Le decisioni Serie A, trasferte vietate per i tifosi Roma, Napoli e Fiorentina? La decisione del TAR sul ricorso Henry sincero: «Italiane male in Champions? Non sono sorpreso! Sono così convinte di rimontare al ritorno?» Caso Vinicius Prestianni, Lilian Thuram attacca Mourinho: «È un piccolo uomo! Nelle sue parole superiorità e narcisismo bianco» Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell'Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. Accomando: «Bastoni ha sbagliato ma il vero problema è il protocollo. Basta ipocrisie. Scudetto? Tutto ancora aperto » – ESCLUSIVA e VIDEO Inter, ecco le scuse di Bastoni: "Ho sbagliato". Ma Chivu non molla: "Basta moralismi"Alessandro Bastoni si scusa pubblicamente per un errore commesso, spiegando di aver agito in modo sbagliato durante l'ultima partita dell'Inter. Dopo Inter-Juve Bastoni chiede scusa: "Ho sbagliato, ma un essere umano ha il diritto di riconoscerlo"Alessandro Bastoni si è scusato pubblicamente dopo l'episodio durante Inter-Juve, spiegando di aver commesso un errore e di avere il diritto di riconoscerlo. Marotta: Bastoni ha sbagliato ma basta gogna mediaticaContinua a tenere banco il caso legato alla simulazione di Bastoni e al cartellino rosso per Kalulu in Inter-Juventus. Inter, Marotta: Bastoni ha sbagliato, ma gogna mediatica eccessiva. Simulazioni? Cuadrado nel 2021…Le parole del presidente dell'Inter, Beppe Marotta, a margine dell'Assemblea di Lega a Milano su Bastoni-Kalulu e non solo ... Accomando, Sport Mediaset - È una previsione, ma il primo acquisto per il centrocampo per l'Inter sarà Lorenzo Pellegrini svincolato dalla Roma al posto di Mkhitaryan: mi dicono che ci pensano Inter e Napoli. E l'Inter ha rapporti buonissimi con l'agente.