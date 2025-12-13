Serafini convinto | Inter e Napoli favorite per lo scudetto? Ecco come il Milan può colmare il gap

13 dic 2025

Luca Serafini analizza la corsa al titolo di Serie A, evidenziando come Inter e Napoli siano le principali favorite. Tuttavia, il giornalista sottolinea anche le potenzialità del Milan nel colmare il divario e rimanere competitivo nella lotta al vertice. Un confronto approfondito sulle dinamiche attuali del campionato italiano.

Inter News 24 Il noto giornalista Luca Serafini si è espresso così in merito alla lotta al vertice in Serie A tra Inter, Napoli e Milan. Intervistato in esclusiva da MilanNews24, Luca Serafini ha voluto dire la sua sulla lotta scudetto in Serie A che coinvolge anche l’Inter. LOTTA A 3 PER LO SCUDETTO TRA MILAN, INTER E NAPOLI? – «Vedo che il gap tecnico, presunto, tra Inter e Napoli da una parte, che hanno una rosa più profonda e più qualitativa, e il Milan può essere colmato da due fattori: l’integrità dei giocatori chiave e più importanti di Allegri e il giocare una volta alla settimana che, ovviamente, per i milanisti è una mortificazione. Internews24.com

