Serafini convinto | Inter e Napoli favorite per lo scudetto? Ecco come il Milan può colmare il gap

Inter News 24 Il noto giornalista Luca Serafini si è espresso così in merito alla lotta al vertice in Serie A tra Inter, Napoli e Milan. Intervistato in esclusiva da MilanNews24, Luca Serafini ha voluto dire la sua sulla lotta scudetto in Serie A che coinvolge anche l’Inter. LOTTA A 3 PER LO SCUDETTO TRA MILAN, INTER E NAPOLI? – «Vedo che il gap tecnico, presunto, tra Inter e Napoli da una parte, che hanno una rosa più profonda e più qualitativa, e il Milan può essere colmato da due fattori: l’integrità dei giocatori chiave e più importanti di Allegri e il giocare una volta alla settimana che, ovviamente, per i milanisti è una mortificazione. Internews24.com

