Caso Bastoni minacce social dopo Inter-Juve | l’Inter fa scudo e l’Italia lo blinda

L’onda d’urto del Derby d’Italia travolge la vita privata di Alessandro Bastoni. Il difensore dell’ Inter è finito al centro di una violenta campagna d’odio digitale in seguito al contatto con Kalulu, con minacce di morte estese anche al suo nucleo familiare che lo hanno costretto a limitare l’attività sui propri canali social. Nonostante il clima ostile, il club nerazzurro ha fatto scudo attorno al proprio tesserato: il tecnico Cristian Chivu ha ricondotto l’episodio alla pura dinamica di gioco, evidenziando l’imprudenza del difensore bianconero già sanzionato in precedenza. Sul piano agonistico, la posizione di Bastoni resta intoccabile sia nel club che in ottica Nazionale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Alessandro Bastoni si trova sotto attacco sui social a causa di alcune sue dichiarazioni, e l’Inter interviene per difenderlo.

Durante la partita tra Inter e Juventus, Kalulu è stato espulso, e questa decisione ha scatenato insulti e minacce sui social network.

